Политика

Путин проведет встречу с гендиректором Дом.РФ Мутко

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с генеральным директором Дом.РФ Виталием Мутко. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

По словам представителя Кремля, Мутко выступит с докладом в связи с планируемым выходом госкорпорации на первичное размещение акций (IPO).

«В целом, компания <...> системообразующая, очень важная, поэтому по вопросам дальнейшего развития и нынешнего состояния Дом.РФ сегодня состоится серьезный разговор в Кремле», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что у Путина, который 20 октября работает в Кремле, ожидаются другие внутренние встречи.

В сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что IPO Дом.РФ состоится в конце ноября 2025 г.

Власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу в 2024 г. 20 мая 2025 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кабмин также одобрил внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.

