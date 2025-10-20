Путин проведет встречу с гендиректором Дом.РФ Мутко
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с генеральным директором Дом.РФ Виталием Мутко. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
По словам представителя Кремля, Мутко выступит с докладом в связи с планируемым выходом госкорпорации на первичное размещение акций (IPO).
«В целом, компания <...> системообразующая, очень важная, поэтому по вопросам дальнейшего развития и нынешнего состояния Дом.РФ сегодня состоится серьезный разговор в Кремле», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что у Путина, который 20 октября работает в Кремле, ожидаются другие внутренние встречи.
Власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу в 2024 г. 20 мая 2025 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кабмин также одобрил внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.