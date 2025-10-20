Путин проведет встречу с гендиректором Дом.РФ Мутко

Власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу в 2024 г. 20 мая 2025 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кабмин также одобрил внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.