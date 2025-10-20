Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин и Орбан поддерживают конструктивные отношения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживают конструктивные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя выбор Будапешта в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина», – сказал он.

Путин и Трамп договорились о встрече по итогам телефонного разговора вечером 16 октября. Диалог продлился два часа и прошел по инициативе Москвы. Точных сроков встречи не установлено, но переговоры могут пройти в ближайшие две недели.

Орбан объявил, что его страна готова принять саммит. 17 октября он сообщил, что Венгрия гарантирует безопасности на встрече президентов РФ и США в Будапеште. Венгерский премьер также провел телефонный разговор с Путиным.

