Главная / Политика /

Песков: позиция России по заморозке конфликта с Украиной не меняется

Ведомости

Последовательность позиции Российской Федерации насчет заморозки конфликта с Украиной не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о заявлении президента США Дональда Трампа, предложившего войскам РФ и Украины остановиться на текущих линиях фронта. Песков отметил, что речь идет о «газетном сообщении». По его словам, «в целом разных много было заявлений на этот счет». В частности, вопрос не раз поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США.

«И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен. Последовательность позиции Российской Федерации не меняется», – подчеркнул Песков.

FT: Трамп неоднократно ругался на встрече с Зеленским

Политика / Международные новости

19 октября Трамп заявил прессе, что, по его мнению, силам России и Украины нужно остановить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения. «Сейчас есть линии соприкосновения. Относительно остального договориться очень трудно», – сказал Трамп.

Financial Times писала, что Трамп 17 октября призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, заявив, что в ином случае республика будет «уничтожена». По словам источников газеты, глава Белого дома «отбросил в сторону карты линии фронта на Украине» и настаивал на том, чтобы Зеленский «сдал [президенту России Владимиру] Путину весь Донбасс».

