Песков: позиция России по заморозке конфликта с Украиной не меняется

Представителя Кремля спросили о заявлении президента США Дональда Трампа, предложившего войскам РФ и Украины остановиться на текущих линиях фронта. Песков отметил, что речь идет о «газетном сообщении». По его словам, «в целом разных много было заявлений на этот счет». В частности, вопрос не раз поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США.