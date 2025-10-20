Песков: позиция России по заморозке конфликта с Украиной не меняется
Последовательность позиции Российской Федерации насчет заморозки конфликта с Украиной не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о заявлении президента США Дональда Трампа, предложившего войскам РФ и Украины остановиться на текущих линиях фронта. Песков отметил, что речь идет о «газетном сообщении». По его словам, «в целом разных много было заявлений на этот счет». В частности, вопрос не раз поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США.
«И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен. Последовательность позиции Российской Федерации не меняется», – подчеркнул Песков.
19 октября Трамп заявил прессе, что, по его мнению, силам России и Украины нужно остановить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения. «Сейчас есть линии соприкосновения. Относительно остального договориться очень трудно», – сказал Трамп.
Financial Times писала, что Трамп 17 октября призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, заявив, что в ином случае республика будет «уничтожена». По словам источников газеты, глава Белого дома «отбросил в сторону карты линии фронта на Украине» и настаивал на том, чтобы Зеленский «сдал [президенту России Владимиру] Путину весь Донбасс».