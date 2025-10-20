Песков подтвердил готовность РФ сотрудничать с Ираном по ядерной теме

1 октября США ввели рестрикции в отношении 44 физлиц и организаций, которые имеют связи с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио тогда сообщил, что такая мера произведена в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.