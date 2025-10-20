Песков подтвердил готовность РФ сотрудничать с Ираном по ядерной теме
Россия будет продолжать сотрудничать с Ираном в том числе в области мирного атома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран – это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь», – сказал представитель Кремля.
Он назвал тему окончания действия совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сложной и напомнил, что ситуация осложняется неконструктивной позицией стран Европы. По его словам, у них нет оснований для «оказания чрезмерного давления таким образом на суверенную страну Иран».
29 сентября совет Евросоюза объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с его деятельностью по разработке ядерного оружия. Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании. Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций в отношении Тегерана и последующее решение СБ ООН не продлевать эту отмену.
1 октября США ввели рестрикции в отношении 44 физлиц и организаций, которые имеют связи с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио тогда сообщил, что такая мера произведена в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.