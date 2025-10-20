Посол РФ назвал Эфиопию возможной площадкой саммита Россия – Африка в 2026 году

25 сентября по итогам встречи с эфиопским премьер-министром Аббыем Ахмедом президент РФ Владимир Путин заявил, что Эфиопия – старинный и надежный партнер России в Африке. Он напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 г. По словам российского лидера, отношения между Москвой и Аддис-Абебой развиваются поступательно, торговый оборот также увеличивается, чему в Москве весьма рады.