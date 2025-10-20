Посол РФ назвал Эфиопию возможной площадкой саммита Россия – Африка в 2026 году
Эфиопия вполне может стать площадкой проведения саммита Россия – Африка в 2026 г., т. к. страна обладает уникальным статусом политической «столицы» Африки, заявил ТАСС посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Он также отметил развитую инфраструктуру государства.
Дипломат подчеркнул, что решение о месте проведения столь масштабного мероприятия принимается в ходе консультаций со всеми африканскими партнерами. Он выразил уверенность, что в случае направления Эфиопией официальной заявки Аддис-Абеба, благодаря своему уникальному статусу и развитой инфраструктуре, станет одним из главных претендентов на организацию форума.
По словам Терехина, формат таких саммитов оказался востребованным для выстраивания диалога между Россией и государствами Африки, в котором стороны будут равноправными и сохранят взаимоуважение. Посол отметил, что Эфиопия по праву имеет статус столицы континента, на ее территории в том числе находится штаб-квартира Африканского союза.
25 сентября по итогам встречи с эфиопским премьер-министром Аббыем Ахмедом президент РФ Владимир Путин заявил, что Эфиопия – старинный и надежный партнер России в Африке. Он напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 г. По словам российского лидера, отношения между Москвой и Аддис-Абебой развиваются поступательно, торговый оборот также увеличивается, чему в Москве весьма рады.