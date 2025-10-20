Рябков: телефонный разговор Лаврова и Рубио скоро состоится

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.