Генконсульство РФ в Стамбуле не получало уведомлений о гибели Абакарова

29 октября 2023 г. толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.