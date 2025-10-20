Газета
Главная / Политика /

Генконсульство РФ в Стамбуле не получало уведомлений о гибели Абакарова

Ведомости

Генеральное консульство России в Стамбуле не получало информации от властей Турции о гибели предполагаемого администратора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 г. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на дипломатов.

Ранее турецкие СМИ писали о том, что Абакаров был найдем мертвым в Стамбуле.

В ноябре 2023 г. МВД России объявило его в розыск. Отмечалось, что через его Telegram-канал шла координация протестов в Махачкале.

29 октября 2023 г. толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.

