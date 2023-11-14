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МВД объявило в розыск предполагаемого администратора канала «Утро Дагестан»

Ведомости

МВД России объявило в розыск предполагаемого администратора Telegram-канала «Утро Дагестан», через который, как считает следствие, шла координация протестов в аэропорту Махачкалы, Абакара Абакарова. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

Согласно данным ведомства, 47-летнего Абакарова разыскивают по статье УК РФ. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. 

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Абакаров является предполагаемым администратором Telegram-канала «Утро Дагестан». Ранее Telegram заблокировал этот канал из-за призывов к насилию. 

СК: установлены личности более 20 участников беспорядков в Махачкале

29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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