МВД объявило в розыск предполагаемого администратора канала «Утро Дагестан»
МВД России объявило в розыск предполагаемого администратора Telegram-канала «Утро Дагестан», через который, как считает следствие, шла координация протестов в аэропорту Махачкалы, Абакара Абакарова. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.
Согласно данным ведомства, 47-летнего Абакарова разыскивают по статье УК РФ. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Абакаров является предполагаемым администратором Telegram-канала «Утро Дагестан». Ранее Telegram заблокировал этот канал из-за призывов к насилию.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.