Глава Дагестана заявил о влиянии Украины на беспорядки в Махачкале

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.