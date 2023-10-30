Глава Дагестана заявил о влиянии Украины на беспорядки в Махачкале

Глава Дагестана заявил о влиянии Украины на беспорядки в МахачкалеПо словам Сергея Меликова, сейчас обстановка в регионе спокойная
Беспорядки в аэропорту Махачкалы регулировались с Украины. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов во время пресс-подхода.
«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Меликов заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в Дагестане из-за рубежа, в том числе при помощи проукраинских Telegram-каналов. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестана» администрируется с Украины.
В ходе общения с журналистами Меликов также рассказал о состоянии инфраструктуры аэропорта после беспорядков. По его словам, в терминале B (терминал международных вылетов) оборудование и аппаратура не пострадали. В терминале А (терминал внутренних авиалиний) также «сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации», подчеркнул глава региона.
Меликов уточнил, что аэропорт будет восстановлен в течение двух – трех дней. В частности, снова будут выполняться международные рейсы, «чтобы побыстрее загладить события этой ночи», добавил он.
Глава Дагестана отметил, что обстановка в республике после беспорядков спокойная, и подчеркнул, что «расшатывания ситуации» в регионе не будет. Он заявил, что все ответственные за инцидент понесут наказание, «прощения не будет никому». По словам Меликова, после акции протеста возбуждены уголовные дела «по ряду фактов».
Произошедшее накануне глава Дагестана назвал предательством. «Вчерашняя акция – это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – пояснил он.
29 октября Меликов отмечал, что народ Дагестана «молится о мире в Палестине». При этом он назвал возмутительным произошедшее в аэропорту Махачкалы и пообещал, что правоохранительные органы дадут этому инциденту соответствующую оценку. Глава республики подчеркнул, что в действиях протестующих нет чести и благих намерений.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. К 22:20 мск здание было освобождено от несанкционированно проникших туда людей. Аэропорт возобновит работу 31 октября, уточнили ранее сегодня в ведомстве. До этого момента рейсы, следующие в Махачкалу будут принимать запасные аэродромы.