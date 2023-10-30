Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Махачкалы с 31 октября

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В Росавиации тогда отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К 22:20 мск Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей.