Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Махачкалы с 31 октября
Аэропорт Махачкалы возобновит работу с 31 октября в связи со стабилизацией обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«В связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкала (Уйташ; код ICAO: URML) скорректировали NOTAM. Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 г.», – сказано в сообщении.
В Росавиации также подчеркнули, что аэропорт откроется «только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории». Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В Росавиации тогда отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К 22:20 мск Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей.
В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.