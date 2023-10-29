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Росавиация: аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших людей

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов вывели из международного аэропорта Махачкалы активистов, которые незаконно проникли на его территорию, сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

«На 22.20 МСК, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», – говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщило о прекращении работы аэропорта из-за проникновения неизвестных лиц на перрон. В связи с этим воздушная гавань временно прекратила прием рейсов на прилет и вылет.

Ранее по теме: В Дагестане создали оперативный штаб для урегулирования обстановки в регионе

Ранее 29 октября в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась толпа активистов, находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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