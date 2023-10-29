Росавиация: аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших людей
Сотрудники правоохранительных органов вывели из международного аэропорта Махачкалы активистов, которые незаконно проникли на его территорию, сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.
«На 22.20 МСК, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», – говорится в сообщении.
До этого ведомство сообщило о прекращении работы аэропорта из-за проникновения неизвестных лиц на перрон. В связи с этим воздушная гавань временно прекратила прием рейсов на прилет и вылет.
Ранее 29 октября в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась толпа активистов, находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.