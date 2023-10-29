В Дагестане создали оперативный штаб для урегулирования обстановки в регионе

До этого в центральную воздушную гавань ворвалась толпа молодых людей, они обосновали свои действия приземлением там самолета из Израиля. В связи с инцидентом Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). В МВД пригрозили, что лица, которые участвовали в акции, будут задержаны, им грозит как административная, так и уголовная ответственность.