В Дагестане создали оперативный штаб для урегулирования обстановки в регионе
Власти Дагестана решили создать оперативный штаб для урегулирования общественно-политической ситуации в регионе, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Возглавит штаб глава Дагестана Сергей Меликов.
«Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов, который в эти минуты определяет задачи и действия членов штаба», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что заседание оперативного штаба состоится в ближайшее время.
Ранее 29 октября в правительстве региона сообщили, что ситуация в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась толпа активистов, находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.
До этого в центральную воздушную гавань ворвалась толпа молодых людей, они обосновали свои действия приземлением там самолета из Израиля. В связи с инцидентом Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). В МВД пригрозили, что лица, которые участвовали в акции, будут задержаны, им грозит как административная, так и уголовная ответственность.
До этого Меликов предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов, «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы».