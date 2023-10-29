В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядках

В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядкахГлавы кавказских регионов призывают не поддаваться на провокации
Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Это случилось после того, как толпа из нескольких десятков жителей Дагестана ворвалась в Международный аэропорт Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Инцидент произошел на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Об этом сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов, включая RT и Baza.
Чуть позже управление МВД по СКФО опубликовало предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. «Любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности», – говорится в предупреждении. Участникам беспорядков может грозить как административная, так и уголовная ответственность за разжигание межнациональной розни.
В правительстве Дагестана сообщили, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте инцидента работают сотрудники силовых структур. В свою очередь Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. «Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы. Призываем журналистов и граждан пользоваться информацией из официальных источников», – говорится в сообщении ведомства. Вечером 29 октября авиарегулятор сообщил, что из аэропорта вывели несанкционированно проникших граждан.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее спланированной извне провокацией. «Читаю новости из Дагестана и Карачаево-Черкесии и, конечно, не могу не сказать: все происходящее – не иначе как спланированная извне провокация», – написал он в своем Telegram-канале.
Меняйло напомнил, что Северный Кавказ является многонациональным и многоконфессиональным регионом, жители которого гордятся своим теплым отношением друг к другу. «Я понимаю чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине. Но поддержка – это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи», – подчеркнул он.
Антисемитские акции прошли в нескольких кавказских регионах России в выходные. С призывом прекратить акции выступил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В его заявлении говорится, что «мы, муфтии Северного Кавказа, неоднократно выступали в поддержку народа Палестины и продолжим его поддерживать». Россия же занимает позицию в пользу «долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы» с созданием независимой Палестины. В самой России созданы все условия для мирного сосуществования «всех людей, независимо от религиозной и национальной принадлежности».
Но в последнее время появились провокации «деструктивных сил», которые в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе «пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории». Они выступили против акций с требованиями не впускать в регионы приезжих из Израиля и выселить из республик всех евреев. «Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе», – отмечено в заявлении.
Со схожими обращениями выступили и главы Кабардино-Балкарии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что сейчас идет масштабная «информационная атака со стороны иностранных экстремистских ресурсов», в ходе которых провокаторы пытаются разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления. Он призвал жителей не поддаваться на провокации.
Глава Дагестана Сергей Меликов написал в Telegram-канале, что в мечетях молятся за народ Палестины и за то, чтобы кровопролитие было скорее прекращено. «Однако в это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте – яркий тому пример», – указал он. Меликов поблагодарил сотрудников регионального МВД, муниципальные власти, а также призвал провести «тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка».
Кроме того, 29 октября на официальном сайте ГТРК «Дагестан» был размещен призыв не поддаваться на провокации украинских спецслужб, которые на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются раскачать ситуацию в России, рассылая недостоверные сообщения и призывы к нарушению общественного порядка.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов также попросил в своем Telegram-канале жителей республике не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации.