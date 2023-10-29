В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядках

Глава Дагестана Сергей Меликов написал в Telegram-канале, что в мечетях молятся за народ Палестины и за то, чтобы кровопролитие было скорее прекращено. «Однако в это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте – яркий тому пример», – указал он. Меликов поблагодарил сотрудников регионального МВД, муниципальные власти, а также призвал провести «тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка».