Жителей Дагестана призвали не поддаваться на провокации украинских Telegram-каналов
Украинские спецслужбы при помощи распространения недостоверной информации в Telegram-каналах пытаются раскачать ситуацию в России, в том числе в Дагестане, поэтому жителям региона не стоит вестись на провокационные призывы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта. Соответствующий призыв размещен на официальном сайте ГТРК «Дагестан».
«Украинские центры психологических операций начали активно разжигать межнациональную рознь на территории нашей страны, воспользовавшись ситуацией на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
По информации ГТРК, провокаторы стараются смешивать ложную информацию с религиозными лозунгами. Похожая схема использовалась в период частичной мобилизации, когда жителей республики активно призывали к протестам и беспорядкам.
«Украинским подразделениям нет дела до отношений между мусульманами и евреями, их задача — раскачать ситуацию в России и вызвать смуту на улицах российских городов», – напомнили в гостелерадиокомпании Дагестана, призвав жителей республики не поддаваться на провокации и не нарушать законы РФ.
Telegram-канал Baza сообщает, что 29 октября рядом с аэропортом Махачкалы, где приземлился борт из Израиля, собралась толпа. Местные жители требуют изгнать жителей Израиля из республики.
Утром 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля.