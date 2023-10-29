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Общество

Жителей Дагестана призвали не поддаваться на провокации украинских Telegram-каналов

Ведомости

Украинские спецслужбы при помощи распространения недостоверной информации в Telegram-каналах пытаются раскачать ситуацию в России, в том числе в Дагестане, поэтому жителям региона не стоит вестись на провокационные призывы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта. Соответствующий призыв размещен на официальном сайте ГТРК «Дагестан».

«Украинские центры психологических операций начали активно разжигать межнациональную рознь на территории нашей страны, воспользовавшись ситуацией на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

По информации ГТРК, провокаторы стараются смешивать ложную информацию с религиозными лозунгами. Похожая схема использовалась в период частичной мобилизации, когда жителей республики активно призывали к протестам и беспорядкам.

«Украинским подразделениям нет дела до отношений между мусульманами и евреями, их задача — раскачать ситуацию в России и вызвать смуту на улицах российских городов», – напомнили в гостелерадиокомпании Дагестана, призвав жителей республики не поддаваться на провокации и не нарушать законы РФ.

Telegram-канал Baza сообщает, что 29 октября рядом с аэропортом Махачкалы, где приземлился борт из Израиля, собралась толпа. Местные жители требуют изгнать жителей Израиля из республики.

Утром 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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