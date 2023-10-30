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Общество

Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших из-за беспорядков в аэропорту

Ведомости

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы более 20 человек обратились за медицинской помощью, двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, среди пострадавших – полицейские и гражданские лица. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.

«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.

Еще десять человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в минздраве Дагестана.

29 октября аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

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Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. В свою очередь Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К 22:20 мск Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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