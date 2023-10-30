Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших из-за беспорядков в аэропорту
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы более 20 человек обратились за медицинской помощью, двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, среди пострадавших – полицейские и гражданские лица. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.
Еще десять человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в минздраве Дагестана.
29 октября аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. В свою очередь Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К 22:20 мск Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей.