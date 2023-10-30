Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших из-за беспорядков в аэропорту

Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. В свою очередь Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К 22:20 мск Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей.