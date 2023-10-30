МВД сообщило о задержании 60 участников беспорядков в Махачкале
Сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», – сказано в сообщении.
В МВД также сообщили, что в результате произошедшего девять сотрудников полиции пострадали, двое из них находятся в больнице. Их состояние не уточняется.
Ранее в пресс-службе минздрава Дагестана сообщали, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек. В частности, десять из них находятся в стационарах. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще более десяти человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, уточнили в министерстве.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
На фоне происходящего аэропорт был закрыт, к вечеру все несанкционированно ворвавшиеся в аэропорт люди были выведены из здания. Утром 30 октября Росавиация сообщила, что в связи с нормализацией обстановки аэропорт может возобновить работу 31 октября. До его восстановления, которое может занять 2-3 дня, авиарейсы Махачкалы будут принимать запасные аэродромы, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.