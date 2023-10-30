До восстановления аэропорта Махачкалы рейсы будут принимать запасные аэродромы
В период восстановления аэропорта Махачкалы авиарейсы, следующие в Дагестан и из него, будут осуществляться через запасные аэродромы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.
«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали. Я думаю, что в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта будет восстановлен, и мы снова приступим к выполнению рейсов. В период восстановления рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В качестве примера Меликов привел самолет, вынужденный приземлиться в аэропорту Северной Осетии вместо Махачкалы. Пассажиры были доставлены в город автобусом, который выделило министерство транспорта Дагестана.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В Росавиации тогда отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Утром 30 октября в ведомстве сообщили, что аэропорт может возобновить работу 31 октября.
В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.