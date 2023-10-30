Газета
Общество

До восстановления аэропорта Махачкалы рейсы будут принимать запасные аэродромы

Ведомости

В период восстановления аэропорта Махачкалы авиарейсы, следующие в Дагестан и из него, будут осуществляться через запасные аэродромы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали. Я думаю, что в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта будет восстановлен, и мы снова приступим к выполнению рейсов. В период восстановления рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В качестве примера Меликов привел самолет, вынужденный приземлиться в аэропорту Северной Осетии вместо Махачкалы. Пассажиры были доставлены в город автобусом, который выделило министерство транспорта Дагестана.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В Росавиации тогда отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Утром 30 октября в ведомстве сообщили, что аэропорт может возобновить работу 31 октября.

В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Позже в правительстве Дагестана сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных