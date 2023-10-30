Telegram заблокировал канал «Утро Дагестан»
Мессенджер Telegram заблокировал канал «Утро Дагестан», который распространял призывы к насилию в Дагестане. При попытке открыть канал в приложении всплывает окно о том, что пользователь с таким названием не найден.
Ранее 30 октября основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира». Свое сообщение он проиллюстрировал скриншотом сообщения канала «Утро Дагестан».
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них были задержаны. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины.