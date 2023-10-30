Telegram заблокировал канал «Утро Дагестан»

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них были задержаны. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.