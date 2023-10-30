Путин рассказал о роли Украины в организации событий в Махачкале

«Не устаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях. А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России», – сказал президент.