Red Wings возобновит рейсы в Махачкалу с 31 октября

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы «Уйташ» 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб от действий протестующих оценивается в несколько миллионов рублей. Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов с 14:00 мск 30 октября.