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Red Wings возобновит рейсы в Махачкалу с 31 октября

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Авиакомпания Red Wings возобновит полеты в аэропорт Махачкалы с 31 октября за исключением рейсов на Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

О порядке выполнения рейсов в Тель-Авив пообещали сообщить дополнительно.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы «Уйташ» 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб от действий протестующих оценивается в несколько миллионов рублей. Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов с 14:00 мск 30 октября. 

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«Аэрофлот» сообщил, что будет перенаправлять рейсы, следующие в Махачкалу из Москвы и Санкт-Петербурга, в Грозный, а оттуда доставлять пассажиров до столицы Дагестана на автобусах. Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив из Махачкалы и перенесла вылеты в Сочи. 

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