Red Wings возобновит рейсы в Махачкалу с 31 октября
Авиакомпания Red Wings возобновит полеты в аэропорт Махачкалы с 31 октября за исключением рейсов на Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
О порядке выполнения рейсов в Тель-Авив пообещали сообщить дополнительно.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы «Уйташ» 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб от действий протестующих оценивается в несколько миллионов рублей. Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов с 14:00 мск 30 октября.