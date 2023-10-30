Путин выступит по ситуации с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы

Путин выступит по ситуации с массовыми беспорядками в аэропорту МахачкалыВ Кремле считают произошедшее результатом «вмешательства извне»
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября в связи с прибытием туда рейса из Израиля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Будет публичное выступление главы государства. Дальше оно (совещание. – “Ведомости”) будет в закрытом режиме. Пока планируется так», – сказал представитель Кремля.
По его словам, в совещании, начало которого запланировано на 19:00 мск, примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин соответственно, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, и первый замглавы МВД Александр Горовой. «Такой список. Возможны корректировки. Если они произойдут, мы вас проинформируем», – добавил Песков.
На совещании планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», уточнил он. По словам Пескова, «Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова». «Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие извне», – отметил пресс-секретарь президента.
Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы предложил их участникам заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону проведения специальной военной операции. «У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <...> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
По словам Меликова, правоохранительные органы возбудили серию уголовных дел, многие факты преступлений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения. «Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому», – подчеркнул глава Дагестана.
Накануне республиканское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование и поручил руководителю дагестанского управления установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, а затем дать им всестороннюю правовую оценку. Он также решил передать уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы в Главное следственное управление СКР«для полного, объективного и тщательного расследования».
«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц причастных к организации и исполнению преступления проводятся обыски. С участием следователей криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Действиям всех причастных к произошедшему будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении СКР.
По данным Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), были задержаны 60 активных участников беспорядков, их доставили в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Всего установлено около 150 подозреваемых. В ходе столкновений с ними в аэропорту Махачкалы пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них госпитализированы.
Всего, по данным минздрава Дагестана, пострадали более 20 человек, из них 10 находятся в больницах региона, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле главы ведомства Татьяны Беляевой. В ГУ МВД по СКФО уточнили, что массовые беспорядки в аэропорту пресечены, сейчас он находится под контролем органов правопорядка.
На борту самолета из Тель-Авива в основном находились женщины и дети, сообщил в эфире телекомпании «Дагестан» генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. «Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, 5-10 человек из 50. Один ребенок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции легких, тоже со всей массой вынужден был скрываться», – сказал он. По словам Рамазанова, жертв в ходе беспорядков удалось избежать благодаря переговорам с участием депутата Госдумы Хизри Абакарова, который был на месте происшествия.
Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас утром 30 октября написал в своем Telegram-канале, что организаторы и участники массовых беспорядков в Дагестане «должны быть привлечены к уголовной ответственности, а правопорядок в республике восстановлен в кратчайшие сроки». «Трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России. Реакция правоохранительной системы должна быть предельно жесткой и оперативной», – заявил сенатор.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия») в своем Telegram-канале призвал перестать «называть дагестанских погромщиков протестующими». Это преступники, каждый из которых понесет наказание. Махачкала – не Киев. В России так нельзя. Провокаторы, что стоят за погромом, могут быть кем угодно и где угодно», – написал Попов.
Аэропорт Махачкалы предварительно будет открыт в ночь на 31 октября, сообщила Росавиация в Telegram-канале. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 2:59 мск 31 октября 2023 г.», – сообщили в агентстве.
Меликов утром 30 октября осмотрел воздушную гавань после беспорядков, сообщил Telegram-канал правительства Дагестана. «Глава региона оценил нанесенный правонарушителями ущерб. В терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование», – говорится в сообщении. В Telegram-канале правительства Дагестана в свою очередь уточнили, что работа аэропорта «будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий».
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Тель-Авива.