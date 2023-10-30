Путин выступит по ситуации с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы предложил их участникам заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону проведения специальной военной операции. «У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <...> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).