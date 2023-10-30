Red Wings перенесла полеты в Тель-Авив из Махачкалы в Сочи

Кроме того, в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы 29 октября самолет, следующий из Нижневартовска, приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах, пассажиров доставили в Махачкалу на автобусах. В тот же день был отложен рейс Махачкала – Жуковский. Также 30 октября лайнер, летевший из Антальи, сел на запасном аэродроме во Владикавказе, пассажиров также доставили в Махачкалу наземным транспортом.