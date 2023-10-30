Red Wings перенесла полеты в Тель-Авив из Махачкалы в Сочи
Авиакомпания Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив из Махачкалы, вылеты перенесены в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
1 ноября отменен рейс по маршруту Махачкала – Тель-Авив. Пассажирам предлагается вылететь в Израиль 2 ноября из Сочи. Также отменен рейс по маршруту Жуковский – Махачкала – Тель-Авив. Пассажиры этого рейса смогут улететь в Тель-Авив из «Домодедово» с пересадкой в Сочи.
Кроме того, в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы 29 октября самолет, следующий из Нижневартовска, приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах, пассажиров доставили в Махачкалу на автобусах. В тот же день был отложен рейс Махачкала – Жуковский. Также 30 октября лайнер, летевший из Антальи, сел на запасном аэродроме во Владикавказе, пассажиров также доставили в Махачкалу наземным транспортом.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ожидается, что аэропорт возобновит работу 31 октября.