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Red Wings перенесла полеты в Тель-Авив из Махачкалы в Сочи

Ведомости

Авиакомпания Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив из Махачкалы, вылеты перенесены в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

1 ноября отменен рейс по маршруту Махачкала – Тель-Авив. Пассажирам предлагается вылететь в Израиль 2 ноября из Сочи. Также отменен рейс по маршруту Жуковский – Махачкала – Тель-Авив. Пассажиры этого рейса смогут улететь в Тель-Авив из «Домодедово» с пересадкой в Сочи.

Кроме того, в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы 29 октября самолет, следующий из Нижневартовска, приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах, пассажиров доставили в Махачкалу на автобусах. В тот же день был отложен рейс Махачкала – Жуковский. Также 30 октября лайнер, летевший из Антальи, сел на запасном аэродроме во Владикавказе, пассажиров также доставили в Махачкалу наземным транспортом.

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Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ожидается, что аэропорт возобновит работу 31 октября.

Ранее сегодня «Аэрофлот» сообщил, что перенаправит в Грозный рейсы, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Махачкалу и в обратном направлении. Доставлять пассажиров из Грозного в Махачкалу будут на автобусах. Также гражданам предлагается вернуть билеты или поменять дату полета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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