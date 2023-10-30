«Аэрофлот» перенаправит рейсы в Грозный на фоне закрытия аэропорта в Махачкале

Время вылета и прилета остается тем же, уточнили в авиакомпании. Доставлять пассажиров из Грозного Махачкалу будут на автобусах. Также пассажиры с билетами на рейсы в период закрытия аэропорта в Махачкале могут вернуть деньги или поменять дату полета по 20 декабря 2023 г.