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Общество

«Аэрофлот» перенаправит рейсы в Грозный на фоне закрытия аэропорта в Махачкале

Ведомости

Пока закрыт аэропорт в Махачкале, рейсы по маршрутам Москва – Махачкала – Москва и Санкт-Петербург – Махачкала – Санкт-Петербург будут следовать в аэропорт Грозного. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». 

Время вылета и прилета остается тем же, уточнили в авиакомпании. Доставлять пассажиров из Грозного Махачкалу будут на автобусах. Также пассажиры с билетами на рейсы в период закрытия аэропорта в Махачкале могут вернуть деньги или поменять дату полета по 20 декабря 2023 г.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», авиакомпания выполняет ежедневно до восьми рейсов по маршруту Москва – Махачкала – Москва. Из Санкт-Петербурга в Махачкалу и обратно ежедневно летает по одному рейсу.

До восстановления аэропорта Махачкалы рейсы будут принимать запасные аэродромы

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ожидается, что аэропорт возобновит работу 31 октября.

Согласно данным онлайн-табло махачкалинского аэропорта, утром 30 октября отменено по девять рейсов на прилет и вылет – как внутренних, так и международных авиалиний. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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