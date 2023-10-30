Бастрыкин поручил установить обстоятельства беспорядков в аэропорту Махачкалы

В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. К 22:20 мск здание было освобождено от несанкционированно проникших туда людей. Аэропорт возобновит работу 31 октября, уточнили ранее сегодня в ведомстве. До этого момента рейсы, следующие в Махачкалу будут принимать запасные аэродромы.