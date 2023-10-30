Бастрыкин поручил установить обстоятельства беспорядков в аэропорту Махачкалы
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркивается в сообщении.
В СК отметили, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях «с целью организации массовых беспорядков». По версии ведомства, 29 октября около 20:00 мск неустановленные лица проникли на территорию аэропорта и учинили погромы. Они также оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего пострадали несколько силовиков.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.
В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. К 22:20 мск здание было освобождено от несанкционированно проникших туда людей. Аэропорт возобновит работу 31 октября, уточнили ранее сегодня в ведомстве. До этого момента рейсы, следующие в Махачкалу будут принимать запасные аэродромы.