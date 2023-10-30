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Бастрыкин поручил установить обстоятельства беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркивается в сообщении.

В СК отметили, что призывы выйти на акцию протеста были размещены в социальных сетях «с целью организации массовых беспорядков». По версии ведомства, 29 октября около 20:00 мск неустановленные лица проникли на территорию аэропорта и учинили погромы. Они также оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего пострадали несколько силовиков.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2, ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, участникам – до восьми лет.

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29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.

В тот же день Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. К 22:20 мск здание было освобождено от несанкционированно проникших туда людей. Аэропорт возобновит работу 31 октября, уточнили ранее сегодня в ведомстве. До этого момента рейсы, следующие в Махачкалу будут принимать запасные аэродромы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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