Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы «Уйташ» возобновил прием и отправку рейсов с 14:00 мск 30 октября. Об этом сообщает Росавиация.
«При этом рейсы авиакомпаний “Азимут” и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», – уточнили в ведомстве.
Red Wings в свою очередь отменила рейсы в Тель-Авив из Махачкалы и перенесла вылеты в Сочи. 1 ноября отменен рейс по маршруту Махачкала – Тель-Авив. Пассажирам предлагается вылететь в Израиль 2 ноября из Сочи. Также отменен рейс по маршруту Жуковский – Махачкала – Тель-Авив. Пассажиры этого рейса смогут улететь в Тель-Авив из «Домодедово» с пересадкой в Сочи.
Позже в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о возобновлении выполнения рейсов из Махачкалы и обратно. «Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30 октября 2023 г. по маршруту Москва – Махачкала – Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана», – сказано в сообщении. Об этом сообщили и в авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ранее ведомство сообщало, что аэропорт может возобновить работу 31 октября.
Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов в разговоре с «РИА Новости» оценил ущерб в несколько миллионов рублей. По его словам, сумма может составить как 2-3 млн руб., так и 10 млн руб. Он уточнил, что оценка ущерба продолжается.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в терминале B (терминал международных вылетов) оборудование и аппаратура не пострадали. В терминале А (терминал внутренних авиалиний) также «сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации». Он также анонсировал скорое возобновление международных рейсов, «чтобы побыстрее загладить события этой ночи».