Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Позже в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о возобновлении выполнения рейсов из Махачкалы и обратно. «Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30 октября 2023 г. по маршруту Москва – Махачкала – Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана», – сказано в сообщении. Об этом сообщили и в авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).