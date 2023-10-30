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Общество

Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Ведомости

Аэропорт Махачкалы «Уйташ» возобновил прием и отправку рейсов с 14:00 мск 30 октября. Об этом сообщает Росавиация. 

«При этом рейсы авиакомпаний “Азимут” и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», – уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня «Аэрофлот» сообщил, что будет перенаправлять рейсы, следующие в Махачкалу из Москвы и Санкт-Петербурга, в Грозный, а оттуда доставлять пассажиров до столицы Дагестана на автобусах.

Red Wings в свою очередь отменила рейсы в Тель-Авив из Махачкалы и перенесла вылеты в Сочи. 1 ноября отменен рейс по маршруту Махачкала – Тель-Авив. Пассажирам предлагается вылететь в Израиль 2 ноября из Сочи. Также отменен рейс по маршруту Жуковский – Махачкала – Тель-Авив. Пассажиры этого рейса смогут улететь в Тель-Авив из «Домодедово» с пересадкой в Сочи.

Позже в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о возобновлении выполнения рейсов из Махачкалы и обратно. «Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30 октября 2023 г. по маршруту Москва – Махачкала – Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана», – сказано в сообщении. Об этом сообщили и в авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

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Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ранее ведомство сообщало, что аэропорт может возобновить работу 31 октября. 

Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов в разговоре с «РИА Новости» оценил ущерб в несколько миллионов рублей. По его словам, сумма может составить как 2-3 млн руб., так и 10 млн руб. Он уточнил, что оценка ущерба продолжается.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в терминале B (терминал международных вылетов) оборудование и аппаратура не пострадали. В терминале А (терминал внутренних авиалиний) также «сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации». Он также анонсировал скорое возобновление международных рейсов, «чтобы побыстрее загладить события этой ночи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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