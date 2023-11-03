СК: установлены личности более 20 участников беспорядков в Махачкале
Следственный комитет (СК) России установил личности более 20 активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлены личности более 20 подозреваемых – активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», – говорится в сообщении.
Точная сумма ущерба будет определена после экспертизы. Участникам может грозить до 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках, организаторам – до 15 лет.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прошли на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Президент России Владимир Путин также говорил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.
Меликов отмечал, что главным итогом является то, что никто не погиб, а пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками, их удалось эвакуировать в безопасное место.