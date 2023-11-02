Кремль поддерживает позицию Меликова по наведению порядка в Дагестане

Меликов отметил, что главным итогом является то, что никто не погиб, а пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками протестующих. Ущерб, который активисты нанесли воздушной гавани, оценили в 285 млн руб., заявлял депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. Он также добавил, что «абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения», их личности опознаваемы. Многие из них уже были задержаны, а некоторые – арестованы.