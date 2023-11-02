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Кремль поддерживает позицию Меликова по наведению порядка в Дагестане

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов занимается наведением порядка в своем регионе, Кремль поддерживает его усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это глава региона. Это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», – сказал представитель Кремля. Он отметил, что в Кремле поддерживают действия Меликова.

29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.

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Меликов отметил, что главным итогом является то, что никто не погиб, а пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками протестующих. Ущерб, который активисты нанесли воздушной гавани, оценили в 285 млн руб., заявлял депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. Он также добавил, что «абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения», их личности опознаваемы. Многие из них уже были задержаны, а некоторые – арестованы.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил простить дагестанцев, устроивших 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы. Меликов ответил, что перед законом ответят те участники, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и те, кто нарушил деятельность аэропорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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