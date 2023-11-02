Кремль поддерживает позицию Меликова по наведению порядка в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов занимается наведением порядка в своем регионе, Кремль поддерживает его усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это глава региона. Это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», – сказал представитель Кремля. Он отметил, что в Кремле поддерживают действия Меликова.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Меликов отметил, что главным итогом является то, что никто не погиб, а пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками протестующих. Ущерб, который активисты нанесли воздушной гавани, оценили в 285 млн руб., заявлял депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. Он также добавил, что «абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения», их личности опознаваемы. Многие из них уже были задержаны, а некоторые – арестованы.
Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил простить дагестанцев, устроивших 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы. Меликов ответил, что перед законом ответят те участники, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и те, кто нарушил деятельность аэропорта.