Меликов ответил Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков в Махачкале
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы ответят перед законом, сказал глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее боец опубликовал заявление у себя в социальных сетях с просьбой простить дагестанцев, устроивших 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы в связи с прибытием туда рейса из Тель-Авива.
«Я глубоко уважаю Хабиба <...>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно», – сказал Меликов (цитата по ТАСС). Он отметил, что есть закон и есть ответственность, и перед законом «равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье».
Он уточнил, что перед законом ответят те участники, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки.
«Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», – добавил он. По его словам, участники протестов, «просто стоявшие с флагом Палестины», наказаны не будут.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Меликов отметил, что главным итогом является то, что никто не погиб, а пассажиры самолета из Тель-Авива «не стали заложниками, их удалось эвакуировать в безопасное место, накормить, дать отдохнуть и перевести в последующий аэропорт для транзитных перелетов».
До этого глава Дагестана говорил, что в терминале B (терминал международных вылетов) оборудование и аппаратура не пострадали. В терминале А (терминал внутренних авиалиний) также «сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации. Сам же аэропорт возобновил работу 30 октября. Ущерб, который активисты нанесли воздушной гавани, оценили в 285 млн руб., о чем 31 октября заявил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. Он также добавил, что «абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения», их личности опознаваемы. Многие из них уже были задержаны, а некоторые – арестованы.
Ранее глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин также попросил проявить снисхождение к протестующим. Он добавил, что ему «в определенной мере понятны чувства этих мусульман». Муфтий уточнил, что «вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла», обвинив в произошедшем в Махачкале «сионистских зачинщиков».