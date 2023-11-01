Меликов ответил Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков в Махачкале

«Я глубоко уважаю Хабиба <...>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно», – сказал Меликов (цитата по ТАСС). Он отметил, что есть закон и есть ответственность, и перед законом «равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье».