Песков: митинг в Дагестане не повлияет на празднование Дня народного единства

В результате беспорядков в аэропорту более 20 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших полицейские и гражданские лица. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. Авиакомпании сообщили о переносах своих рейсов в соседние регионы.