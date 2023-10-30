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Песков: митинг в Дагестане не повлияет на празднование Дня народного единства

Ведомости

Протесты в Дагестане не повлияют на празднование Дня народного единства 4 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается дня народного единства – это наш праздник, который мы будем отмечать, естественно», – сказал он. Песков предложил дождаться совещания по ситуации в Дагестане.

Большое совещание президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко и др. планируется вечером 30 октября. По уточнению пресс-секретаря, будут обсуждены «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

29 октября аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

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В результате беспорядков в аэропорту более 20 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших полицейские и гражданские лица. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. Авиакомпании сообщили о переносах своих рейсов в соседние регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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