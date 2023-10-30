Песков: митинг в Дагестане не повлияет на празднование Дня народного единства
Протесты в Дагестане не повлияют на празднование Дня народного единства 4 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается дня народного единства – это наш праздник, который мы будем отмечать, естественно», – сказал он. Песков предложил дождаться совещания по ситуации в Дагестане.
Большое совещание президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко и др. планируется вечером 30 октября. По уточнению пресс-секретаря, будут обсуждены «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».
29 октября аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
В результате беспорядков в аэропорту более 20 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших полицейские и гражданские лица. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. Авиакомпании сообщили о переносах своих рейсов в соседние регионы.