В Дагестане арестовали 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Карабудахкентский районный суд Дагестана признал 10 человек виновными в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры). В результате восемь человек были арестованы сроком до восьми суток, еще двоим были назначены обязательные работы по 60 часов.