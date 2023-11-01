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В Дагестане арестовали 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева в комментарии ТАСС. 

Карабудахкентский районный суд Дагестана признал 10 человек виновными в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры). В результате восемь человек были арестованы сроком до восьми суток, еще двоим были назначены обязательные работы по 60 часов. 

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Ранее сообщалось, что арестованы семь человек. Суд назначил им административные аресты за мелкое хулиганство на сроки от шести до десяти суток. 

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По последним данным, задержано 83 участника протестов. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.

Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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