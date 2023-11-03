Путин: попытки посеять между народами России вражду обречены на провал

Меликов назвал позором действия активистов в аэропорту Махачкалы и предложил им отправиться в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Он также подчеркнул, что перед законом ответят те участники протестов, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. В Кремле поддержали позицию властей республики.