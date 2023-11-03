Путин: попытки посеять между народами России вражду обречены на провал
Любые попытки посеять между народами России вражду и недоверие обречены на провал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».
«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал», – отметил он.
Путин подчеркнул, что народ России един и связан общей историей и «братскими узами дружбы и взаимопонимания».
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Путин также говорил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.
Меликов назвал позором действия активистов в аэропорту Махачкалы и предложил им отправиться в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Он также подчеркнул, что перед законом ответят те участники протестов, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. В Кремле поддержали позицию властей республики.