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Путин: попытки посеять между народами России вражду обречены на провал

Ведомости

Любые попытки посеять между народами России вражду и недоверие обречены на провал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».

«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал», – отметил он.

Путин подчеркнул, что народ России един и связан общей историей и «братскими узами дружбы и взаимопонимания».

29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа. 

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Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Путин также говорил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

Меликов назвал позором действия активистов в аэропорту Махачкалы и предложил им отправиться в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Он также подчеркнул, что перед законом ответят те участники протестов, из-за которых пострадали трое сотрудников полиции, кто распространял ложную информацию и кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. В Кремле поддержали позицию властей республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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