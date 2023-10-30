Что сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане

«Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – отметил Путин.