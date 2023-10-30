Что сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане

Что сказал Путин на совещании по ситуации в ДагестанеПрезидент подчеркнул, что свою роль в событиях в Махачкале сыграли Украина и спецслужбы США
Украина и ее западные кураторы в лице США приняли участие в организации событий в Махачкале, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.
Глава государства отметил, что Украина возвела «на пьедестал почета» нацистов, которые принимали участие в Холокосте, а теперь «под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России».
«Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что за конфликтами и хаосом на Ближнем Востоке и в мире стоят США, которые хотят сохранить за собой статус мирового гегемона, их влияние падает, но американские элиты не хотят с этим мириться.
«Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру», - добавил Путин, пояснив, что США пытаются дестабилизировать своих конкурентов, которые отказались от выполнения роли лакея, путем создания точек напряженности.
Западные элиты стоят за конфликтом на Ближнем Востоке и другими кризисами, они используют их последствия, чтобы сохранить за собой роль «геополитических кукловодов», они подвергают нападкам даже резолюцию ООН, где отражена позиция мирового сообщества, выступившего за прекращение огня в секторе Газа.
Российский президент напомнил, что обострение палестино-израильского конфликта началось с террористической атаки группировки «Хамас» в отношении мирных граждан, находившихся на территории Израиля. Однако за этим последовала диспропорциональная реакция – «стали мстить по принципу коллективной ответственности».
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», – подчеркнул президент.
Путин напомнил, что ключ к разрешению палестино-израильского конфликта заключается в создании полноценного палестинского государства согласно принятой в прошлом резолюции ООН. А помочь Палестине и другим народам, которые пострадали о действий коллективного Запада, можно путем вступления в борьбу с теми, кто стоит за войной на Ближнем Востоке и в других регионах.
«Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – отметил президент.
Беспорядки в Махачкале
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 83 из них задержаны.
Аэропорт уже восстановил прием рейсов. Ущерб от действий протестующих оценивается в несколько миллионов рублей.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. 30 октября основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира». Позднее в тот же день данный канал в Telegram был заблокирован.