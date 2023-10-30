Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. 30 октября аэропорт восстановил прием рейсов.