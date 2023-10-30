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Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

Ведомости

Telegram-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы за нарушение правил платформы и магазинов приложений Google и Apple, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», – написал он в своем Telegram-канале.☝️

В своем посте Дуров привел снимок сообщения одного из каналов, который призывал к насилию в Дагестане, а также мем, где он представлен в образе исламиста.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. 30 октября аэропорт восстановил прием рейсов.

Ранее по теме: Глава Дагестана заявил о влиянии Украины на беспорядки в Махачкале

Власти призвали местных жителей не поддаваться на провокации Telegram-каналов, которые ведут украинские спецслужбы c целью дестабилизации обстановки в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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