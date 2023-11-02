Хинштейн и Пискарев запросили данные о вмешательстве извне в события в Махачкале
Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев запросили у силовых ведомств данные о вмешательстве во внутренние дела России украинских и западных спецслужб на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутаты направили запрос в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России по поручению Госдумы. Хинштейн является председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, а Пискарев возглавляет комитет по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Необходимо детально разобраться в вопросе возможного вражеского информационного влияния на граждан, что могло способствовать организации массовой акции и погрома в аэропорту Махачкалы, и выработать дополнительные меры противодействия таким провокациям», – отметил Пискарев.
Он добавил, что депутаты уже прорабатывают отдельные предложения по противодействию иностранному вмешательству.
29 октября толпа митингующих жителей Дагестана ворвалась в аэропорт «Уйташ» на фоне прибытия туда рейса из Израиля. Протестующие проникли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы, на следующий день он возобновил работу. Активисты были возмущены действиями Израиля в секторе Газа.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.