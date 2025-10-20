Путин рассказал, как друг Михалкова облил его красным вином
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на праздновании юбилея режиссера Никиты Михалкова один из его друзей облил лидера страны красным вином. Этим воспоминанием он поделился в документальном фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», подготовленном к 80-летию кинорежиссера.
По словам главы государства, друг Михалкова извинился и дал обещание, что прекратит употреблять алкоголь совсем. Тем не менее он свое слово не сдержал, добавил Путин. Он продолжает употреблять спиртное, но в рамках разумного, указал глава государства.
В фильме Путин также рассказал о том, что в его дружбе с Михалковым присутствует «химия». Президент назвал Михалкова патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».
Сам режиссер заявил в фильме, что в Россию из-за рубежа «слили» то, что не нужно иностранной публике. В РФ в 1990-е гг. считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы, пояснил он.