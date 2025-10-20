Каллас: переговоры США и России без участия ЕС и Украины не приведут к миру
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что американо-российские встречи не принесут результата, если Украина и европейские союзники не будут вовлечены в процесс. Ее слова передает Elmundo America.
«Мы также работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру в том, что эти встречи ни к чему не приведут, если в них не будут участвовать Украина или Европа», – подчеркнула Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
По ее словам, Европейский союз продолжает поддерживать дипломатические усилия по прекращению украинского конфликта, но считает необходимым, чтобы голос Киева был услышан.
16 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.
На следующий день Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.