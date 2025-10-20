Трамп и премьер Австралии встретятся в Белом доме для обсуждения AUKUS
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обсудит с президентом США Дональдом Трампом соглашение AUKUS на саммите в Белом доме, сообщает Reuters.
Канцелярия Альбанезе сообщила, что стоимость договора составляет $239,46 млрд. В рамках него Австралия должна приобрести у США атомные подводные лодки, а затем приступить к совместному строительству нового класса субмарин с Великобританией.
Администрация Трампа пересматривает детали соглашения, однако австралийские официальные лица выражают уверенность, что проект будет реализован в полном объеме.
19 октября Bloomberg писал, что в состав австралийской делегации на переговорах войдут министр по ресурсам Мадлен Кинг и министр промышленности и инноваций Тим Айерс. Отмечалось, что визит происходит на фоне растущего интереса администрации Трампа к критически важным минеральным ресурсам, что породило предположения о возможном приобретении американским правительством долей в австралийских горнодобывающих компаниях.