Трамп и премьер Австралии встретятся в Белом доме для обсуждения AUKUS

19 октября Bloomberg писал, что в состав австралийской делегации на переговорах войдут министр по ресурсам Мадлен Кинг и министр промышленности и инноваций Тим Айерс. Отмечалось, что визит происходит на фоне растущего интереса администрации Трампа к критически важным минеральным ресурсам, что породило предположения о возможном приобретении американским правительством долей в австралийских горнодобывающих компаниях.