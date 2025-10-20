Газета
Вице-президент США посетит Израиль 21 октября

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Израиль 21 октября, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта Тель-Авива.

Там сообщили, что с 10:30 до 13:30 по местному времени ожидаются перебои в движении транспорта в районе аэропорта и некоторые рейсы будут перенесены в другой терминал.

The Times of Israel также сообщает, что сегодня в Израиль прибыли спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и главный советник Белого дома Джаред Кушнер, они встретились с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Отмечается, что это происходит на фоне нарушения перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Уиткофф, Кушнер и Нетаньяху обсудили «события и изменения в регионе». Вэнс также должен встретиться с Нетаньяху и пробыть в Израиле «несколько дней».

О нарушении перемирия между Израилем и «Хамасом» стало известно утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.

В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN.

