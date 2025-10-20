Вице-президент США посетит Израиль 21 октября

The Times of Israel также сообщает, что сегодня в Израиль прибыли спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и главный советник Белого дома Джаред Кушнер, они встретились с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Отмечается, что это происходит на фоне нарушения перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».



В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Уиткофф, Кушнер и Нетаньяху обсудили «события и изменения в регионе». Вэнс также должен встретиться с Нетаньяху и пробыть в Израиле «несколько дней».