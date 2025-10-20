Захарова раскритиковала Каллас за слова о встрече лидеров РФ и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас за ее комментарии относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. В интервью «Известиям» Захарова заявила, что в заявлениях Каллас «не осталось и следа дипломатии».
«От дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было. И при этом человек обладает полномочиями и какими-то возможностями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению как бы европейских западноевропейских стран, стран – членов Европейского союза <...>» – подчеркнула Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, предыдущий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обладал профессиональными качествами, позволявшими вести диалог и представлять интересы ЕС на международной арене. Однако, по мнению Захаровой, в нынешнем составе объединения нет кандидатов, способных занять этот пост на должном уровне.
Ранее Каллас назвала возможный визит Путина в Европу «неприятным». «Что касается Будапешта, то нет, неприятно видеть, что человек, на которого МУС [Международный уголовный суд] выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», – сказала она.