Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова раскритиковала Каллас за слова о встрече лидеров РФ и США

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас за ее комментарии относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. В интервью «Известиям» Захарова заявила, что в заявлениях Каллас «не осталось и следа дипломатии».

«От дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было. И при этом человек обладает полномочиями и какими-то возможностями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению как бы европейских западноевропейских стран, стран – членов Европейского союза <...>» – подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, предыдущий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обладал профессиональными качествами, позволявшими вести диалог и представлять интересы ЕС на международной арене. Однако, по мнению Захаровой, в нынешнем составе объединения нет кандидатов, способных занять этот пост на должном уровне.

Ранее Каллас назвала возможный визит Путина в Европу «неприятным». «Что касается Будапешта, то нет, неприятно видеть, что человек, на которого МУС [Международный уголовный суд] выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», – сказала она.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её