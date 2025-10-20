Захарова раскритиковала Каллас за слова о встрече лидеров РФ и США

«От дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было. И при этом человек обладает полномочиями и какими-то возможностями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению как бы европейских западноевропейских стран, стран – членов Европейского союза <...>» – подчеркнула Захарова.