Политика

Трамп усомнился в возможности победы Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, хотя и не исключил такую возможность. Об этом Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.

«Они [Украина] все еще могут победить [в конфликте]. Я не думаю, что им это удастся», – сказал Трамп.

16 октября состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.

На следующий день Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже украинский лидер выразил готовность присоединиться к саммиту. «Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны», – сказал он.

