Трамп усомнился в возможности победы Украины

16 октября состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.