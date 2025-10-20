Газета
Главная / Политика /

Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор в Венгрию

Ведомости

Болгария готова при необходимости предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ Владимира Путина по пути в Будапешт для встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава болгарского МИДа Георг Георгиев на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге.

«Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?» – сказал он (цитата по ТАСС).

Георгиев также назвал логичным предоставить условия для того, чтобы Путин смог прибыть в Будапешт, поскольку он направляется туда в рамках усилий по достижению мира на Украине. 

16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна готова принять саммит. 17 октября он сообщил, что Венгрия гарантирует безопасность на встрече президентов РФ и США в Будапеште.

