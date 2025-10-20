Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор в Венгрию

Болгария готова при необходимости предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ Владимира Путина по пути в Будапешт для встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава болгарского МИДа Георг Георгиев на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге.