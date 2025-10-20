Кремль рассказал, чего ждет от встречи Путина с Трампом в Будапеште

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в полном объеме подготовка саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще не началась. По его словам, Москва будет преследовать две основные цели на встрече глав государств. Об этом он рассказал в ходе брифинга.