Кремль рассказал, чего ждет от встречи Путина с Трампом в Будапеште

Москва хочет использовать саммит для обсуждения отношений с США
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в полном объеме подготовка саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще не началась. По его словам, Москва будет преследовать две основные цели на встрече глав государств. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

«Первое – это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», – пояснил Песков.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.

На следующий день Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже украинский лидер выразил готовность присоединиться к саммиту. «Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны», – сказал он.

