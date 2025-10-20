Кремль рассказал, чего ждет от встречи Путина с Трампом в Будапеште

Кремль рассказал, чего ждет от встречи Путина с Трампом в БудапештеМосква хочет использовать саммит для обсуждения отношений с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в полном объеме подготовка саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще не началась. По его словам, Москва будет преследовать две основные цели на встрече глав государств. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
«Первое – это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», – пояснил Песков.
16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.