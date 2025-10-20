Президент Боливии хочет посмотреть договор с РФ по добыче лития

В июне посол РФ Дмитрий Верченко заявлял о надеждах России на одобрение парламентом Боливии важнейшего для будущего страны проекта по добыче лития. Контракт заключен с дочерней компанией российского «Росатома» Uranium One Group. Верченко отмечал, что цель проекта – индустриализация литиевой промышленности в Боливии, а также создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, в котором находятся богатые литием солончаки. По словам посла, строительство завода по производству карбоната лития – ключевой экономический проект в отношениях России и Боливии.