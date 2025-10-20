Газета
Президент Боливии хочет посмотреть договор с РФ по добыче лития

Избранный президент Боливии Родриго Пас намерен изучить подписанное соглашение с Россией о добыче лития. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре договора с РФ, политик подчеркнул, что не знаком с содержанием контрактов по литию. Пас указал, что серьезное государство не может одобрять неизвестные ему контракты.

«Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но [вопрос в] необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов», – сказал он.

В июне посол РФ Дмитрий Верченко заявлял о надеждах России на одобрение парламентом Боливии важнейшего для будущего страны проекта по добыче лития. Контракт заключен с дочерней компанией российского «Росатома» Uranium One Group. Верченко отмечал, что цель проекта – индустриализация литиевой промышленности в Боливии, а также создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, в котором находятся богатые литием солончаки. По словам посла, строительство завода по производству карбоната лития – ключевой экономический проект в отношениях России и Боливии.

