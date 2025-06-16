Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта с «дочкой» «Росатома»
Россия надеется, что парламент Боливии одобрит важнейший для будущего страны проект о добыче лития, сообщил посол РФ Дмитрий Верченко, передает «РИА Новости». Контракт заключен с дочерней компанией российского «Росатома» Uranium One Group.
По словам Верченко, целью проекта является индустриализация литиевой промышленности в Боливии, а также создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, в котором находятся богатые литием солончаки. Посол отметил, что строительство завода по производству карбоната лития – это ключевой экономический проект в отношениях России и Боливии.
«В этом смысле, независимо от результатов всеобщих выборов, которые состоятся в августе этого года, мы надеемся, что подписанные контракты вскоре будут одобрены парламентом», – подчеркнул он.
Карбонат лития, произведенный на заводе, будет использоваться для аккумуляторов. Его мощность будет достигать 14 000 т в год, в проект инвестируют $970 млн. Сейчас контракт находится на рассмотрении парламента после его подписания правительством 11 сентября 2024 г.