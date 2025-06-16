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Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта с «дочкой» «Росатома»

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Россия надеется, что парламент Боливии одобрит важнейший для будущего страны проект о добыче лития, сообщил посол РФ Дмитрий Верченко, передает «РИА Новости». Контракт заключен с дочерней компанией российского «Росатома» Uranium One Group.

По словам Верченко, целью проекта является индустриализация литиевой промышленности в Боливии, а также создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, в котором находятся богатые литием солончаки. Посол отметил, что строительство завода по производству карбоната лития – это ключевой экономический проект в отношениях России и Боливии.

«В этом смысле, независимо от результатов всеобщих выборов, которые состоятся в августе этого года, мы надеемся, что подписанные контракты вскоре будут одобрены парламентом», – подчеркнул он.

Карбонат лития, произведенный на заводе, будет использоваться для аккумуляторов. Его мощность будет достигать 14 000 т в год, в проект инвестируют $970 млн. Сейчас контракт находится на рассмотрении парламента после его подписания правительством 11 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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