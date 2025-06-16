Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта с «дочкой» «Росатома»

Карбонат лития, произведенный на заводе, будет использоваться для аккумуляторов. Его мощность будет достигать 14 000 т в год, в проект инвестируют $970 млн. Сейчас контракт находится на рассмотрении парламента после его подписания правительством 11 сентября 2024 г.