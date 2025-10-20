Вечером 20 октября российские силы ПВО сбили 14 беспилотников
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
10 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, три – над Воронежской, один – над Саратовской.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское).
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также заявил, что в регионе был введен план «Ковер». Там также начали действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.