Вечером 20 октября российские силы ПВО сбили 14 беспилотников

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

10 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, три – над Воронежской, один – над Саратовской.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское).

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также заявил, что в регионе был введен план «Ковер». Там также начали действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.

