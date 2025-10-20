Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Над регионами РФ за ночь уничтожили семь украинских БПЛА

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника над Республикой Крым, два – над Брянской областью и по одному – над Липецкой и Ульяновской областями.

19 октября с 17:00 до 20:00 мск в Минобороны сообщали об уничтожении 15 украинских БПЛА самолетного типа. Десять аппаратов были сбиты над Воронежской областью, три – над Белгородской и два – над Ростовской. А в ночь с 18 на 19 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 12 – над Самарской областью, 11 – над Саратовской и по пять – над Ростовской и Воронежской.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь