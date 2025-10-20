Над регионами РФ за ночь уничтожили семь украинских БПЛА

19 октября с 17:00 до 20:00 мск в Минобороны сообщали об уничтожении 15 украинских БПЛА самолетного типа. Десять аппаратов были сбиты над Воронежской областью, три – над Белгородской и два – над Ростовской. А в ночь с 18 на 19 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 12 – над Самарской областью, 11 – над Саратовской и по пять – над Ростовской и Воронежской.