В США приостановили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России
Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено.
По его словам, инициатива остается важным инструментом давления на Москву, однако конгресс пока не будет продвигать документ.
«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», – сообщил Тьюн журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он также подчеркнул, что республиканцы стараются координировать свои действия с Белым домом, чтобы выработать единую стратегию в отношении дальнейших мер против России.
14 сентября спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон сообщил, что конгресс США не планирует самостоятельно принимать новый пакет санкций против Москвы без согласования с президентом США Дональдом Трампом.
Джонсон уточнил, что Трамп является «сильным и смелым лидером на мировой арене» и смог урегулировать «конфликты так, как никто до него не смог». По словам спикера, по этой причине парламентарии верят, что он сможет использовать «ту же силу и тот же подход» для урегулирования российско-украинского конфликта.