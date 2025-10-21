Великобритания готова направить войска на Украину после урегулирования конфликта

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных. «Путем формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной», – отметил Лавров.