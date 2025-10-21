Великобритания готова направить войска на Украину после урегулирования конфликта
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки военного контингента на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Его слова передают «РИА Новости».
По словам Хили, если президент США Дональд Трамп сумеет добиться заключения мирного договора, Великобритания будет готова обеспечить долгосрочное поддержание стабильности, что потребует инвестиций и подготовки к возможному развертыванию сил. Он также отметил, что премьер-министр Кир Стармер уже высказывал готовность направить британские войска на Украину после установления мира.
По словам министра, Лондон готов выделить миллионы фунтов стерлингов на развертывание войск на Украине. Хили оценил стоимость размещения британского контингента на Украине в более чем 100 млн фунтов стерлингов ($134 млн)
В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных. «Путем формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной», – отметил Лавров.