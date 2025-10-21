Газета
Нарышкин: «макроны» и «мерцы» могут предложить Европе только русофобию

Москва видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

Нарышкин обратил внимание на поставленную на Западе задачу в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские союзные силы реагирования, а также на запущенный процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. Директор СВР отметил, что отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы» стали регулярными.

По мнению главы СВР, после Второй мировой войны Европа, привыкшая жить под оккупацией США, «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям». У стран ЕС и «евроНАТО» нет «средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности», в связи с чем в их внешнеполитических ведомствах «царит пессимизм». Нарышкин обратил внимание на обвинения в сторону Вашингтона.

Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили России войну

Политика / Международные отношения

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", – это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», – отметил он.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Министр отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и провоцируют новые конфликты.

