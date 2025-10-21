Нарышкин: «макроны» и «мерцы» могут предложить Европе только русофобию

По мнению главы СВР, после Второй мировой войны Европа, привыкшая жить под оккупацией США, «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям». У стран ЕС и «евроНАТО» нет «средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности», в связи с чем в их внешнеполитических ведомствах «царит пессимизм». Нарышкин обратил внимание на обвинения в сторону Вашингтона.