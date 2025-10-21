Рябков: страны ЕС и НАТО работают на срыв всего
Страны Евросоюза и НАТО ведут деструктивную политику и стремятся сорвать инициативы, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Россия научилась противостоять подобным действиям. Так представитель министерства прокомментировал риски срыва встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.
«Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. Нет ни одного сюжета, который представлял бы для них интерес, кроме как нанести ущерб России, подорвать наши позиции, осложнить решение стоящих перед нами задач», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Москва готова к подобным политическим подрывным действиям и понимает, как им противостоять.
Высказывание Рябкова прозвучало на фоне планируемой подготовки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште. 16 октября Трамп сообщил, что после телефонного разговора с Путиным стороны договорились о встрече. Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что Москва и Вашингтон без промедления начнут ее подготовку.
21 октября Рябков также отметил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна быть тщательно подготовлена. Комментируя публикации о якобы переносе переговоров, дипломат подчеркнул, что «нельзя отложить то, о чем не было договоренности».