Рябков: страны ЕС и НАТО работают на срыв всего

«Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. Нет ни одного сюжета, который представлял бы для них интерес, кроме как нанести ущерб России, подорвать наши позиции, осложнить решение стоящих перед нами задач», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).